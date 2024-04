È arrivata la decisione UFFICIALE: il match è stato spostato

Il match è stato spostato per l’indisponibilità del campo: il comunicato ufficiale annuncia dove si giocherà la partita tanto attesa

Il match trasloca in un’altra Regione. La decisione è diventata ufficiale dopo un lungo tira e molla tra vari impianti. Alla fine è arrivato l’annuncio con la partita che si disputerà lontano dal campo dove avrebbe dovuto giocarsi.

Ha trovato finalmente ‘casa’ Boreale-Cavese, la sfida valida per il Girone G della Serie D e che vede scendere in campo per la prima volta i campani dopo la promozione in Serie C. Una sfida che si disputerà però non nel Lazio ma in Abruzzo: è stato, infatti, scelto lo stadio dei Marsi di Avezzano per la partita tra i laziali e i campani.

Questo a causa dell’impossibilità di trovare un impianto nel Lazio che potesse ospitare le due squadre. In particolare non si è potuto più giocare allo stadio Angelo Sale di Ladispoli per decisione della Questura di Roma.

Spostata Boreale-Cavese: ecco dove si giocherà

Boreale-Cavase si disputerà quindi ad Avezzano sabato 13 aprile con inizio alle ore 15. Il no alla disputa del match a Ladispoli è dovuto alla contemporaneità con un’altra manifestazione, la sagra del carciofo, che attirerà molte persone in città.

Ecco quindi la difficoltà da parte delle forze dell’ordine di seguire in maniera attenta entrambi gli eventi, anche in considerazione dei tanti tifosi che dovrebbero arrivare dalla Campania dopo la promozione della Cavese. A ciò si aggiungono anche i possibili problemi di capienza dell’impianto: da qui la decisione di spostare la partita fuori Regione e di farla giocare ad Avezzano.