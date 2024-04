Conte nuovo allenatore: Frattesi dall’Inter per puntare subito allo scudetto

Antonio Conte è il nome di grido a caccia di una panchina per la prossima estate: l’ex Ct della Nazionale guarda in casa Inter e punta Frattesi per la sua nuova avventura

De Laurentiis non molla e continua a corteggiare Antonio Conte per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione, con l’ex Ct già nel mirino del patron azzurro lo scorso autunno dopo l’esonero di Garcia.

L’ex Ct della Nazionale è il sogno per la guida tecnica degli ormai ex campioni d’Italia, che quest’anno hanno cambiato tre allenatori e con la permanenza di Calzona legata ai risultati in campionato: solo un’impresa e la qualificazione in Champions League farebbe scattare probabilmente il rinnovo del selezionatore della Slovacchia con il Napoli. Intanto il presidente De Laurentiis non molla la presa su Conte, con Italiano (in uscita dalla Fiorentina) prima alternativa al mancato approdo dell’ex Juventus e Inter in Campania. Il numero uno partenopeo sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale (più opzione) da 7-8 milioni di euro all’anno per convincere Conte ad accettare la panchina del Napoli.

Calciomercato Inter, Conte al Napoli: tra gli obiettivi c’è Frattesi

Su Conte non si placano neanche i rumors su un ritorno alla Juventus, con il tecnico salentino che non chiuderebbe di certo a una chiamata da Torino.

I bianconeri però sembrano avere altri piani in mente e punterebbero su Thiago Motta in panchina in caso di divorzio a fine stagione da Allegri. De Laurentiis ha intensificato così il pressing su Conte, conscio che per il leccese potrebbero arrivare anche delle offerte allettanti (Premier League in primis) dall’estero. Il presidente del Napoli darebbe inoltre ampie garanzie a Conte – come scrive ‘Il Mattino’ – sul rafforzamento della squadra, provando così ad accontentarlo sul mercato estivo. L’ex Ct dell’Italia, oltre al pupillo Lukaku che probabilmente lascerà la Roma, potrebbe chiedere alla sua nuova dirigenza l’arrivo a Napoli di Frattesi, chiuso all’Inter da Barella nel centrocampo di Inzaghi. De Laurentiis metterebbe 40 milioni sul piatto per l’ex Sassuolo, ma il club nerazzurro non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del giocatore.