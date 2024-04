Milan, follia per Theo Hernandez: 100 milioni di euro

Il Milan potrebbe lasciar partire uno dei suoi big: Theo Hernandez piace a molti club europei, follia da 100 milioni di euro

Non è ancora tempo di programmazione per il Milan. Ormai messo al sicuro o quasi il secondo posto, i rossoneri hanno come grande obiettivo conquistare l’Europa League.

Sarebbe un passaggio fondamentale per la conferma di Stefano Pioli sulla panchina milanista, una conferma che qualche settimana fa sembrava impossibile, ma che oggi non lo è più. Panchina a parte, ci sono anche altre priorità per Furlani, Moncada e Ibrahimovic e una di queste riguarda Theo Hernandez.

Come raccontato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, la trattativa per il rinnovo di contratto del terzino francese non sta facendo passi avanti e le discussioni sono bloccate. Il calciatore, alla sua quinta stagione al Milan, potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Italia e di pretendenti non mancano, partendo dal Bayern Monaco che perderà Alphonso Davies e vede in Theo Hernandez uno dei grandi favoriti per la sua sostituzione.

Calciomercato Milan, 100 milioni per Theo Hernandez

Strapparlo al Milan non sarà però facile visto che è confermata la richiesta di 100 milioni di euro per intavolare una trattativa.

Ne parla anche ‘fichajes.net’ che racconta di come i rossoneri sono pronti a prendere in esame per la cessione dell’ex Real Madrid un’offerta folle, quale appunto una da almeno cento milioni di euro. Cifre che le big europee non farebbero certo fatica a mettere sul piatto. Oltre al Bayern Monaco, Theo Hernandez potrebbe diventare una tentazione per il Paris Saint-Germain che in estate perderà Mbappe ed è alla ricerca di colpi da novanta per far dimenticare alla piazza il grande addio.

Bayern e Psg dunque, senza dimenticare la Premier League, il campionato più ricco e affascinante del mondo: per i club inglesi sborsare una cifra folle per Theo non sarebbe un problema, nonostante le norme sul Fair Play Finanziario invitino alla prudenza. Settimane bollenti quindi per il Milan che dovrà ora iniziare a dividersi tra campo e mercato con Hernandez che potrebbe andare via davanti ad una ‘pazza’ proposta.