Lungo stop: a serio rischio la sfida ‘europea’ con la Roma

Gli esami strumentali non lasciano scampo: lo sosta ai box sarà lunga, rischia di saltare il big match contro la Roma

C’è una tegola in casa Napoli, nonostante il perentorio 4-2 arrivato nella trasferta di Monza e che ha rimesso gli azzurri in corsa per l’Europa grazie a un gran secondo tempo dopo la contestazione dei tifosi nella prima frazione.

Nella parte finale del match ha dovuto infatti lasciare il campo dell’U-Power Stadium Olivera, accusando un problema alla coscia destra. L’uruguaiano è stato sostituito da Mario Rui e al ritorno a Napoli si è sottoposto ai consueti esami di rito per appurare l’entità del problema e i tempi di recupero. Infortunio non di poco conto per il 26enne laterale sinistro, che rischia circa tre settimane di stop e quindi di saltare diverse partite in quest’ultima parte di campionato.

Napoli, infortunio Olivera: tre settimane di stop e Roma a rischio

“Lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia“, recita il bollettino medico di Olivera dopo i controlli strumentali effettuati nelle giornata di martedì.

Il giocatore del Napoli salterà sicuramente due partite di Serie A: la gara casalinga contro il Frosinone di domenica e la successiva sfida in casa dell’Empoli. Olivera resta però in forte dubbio anche per il match clou che potrebbe vallare un posto in Champions, e in generale per un piazzamento in Europa, del 28 aprile al ‘Maradona’ contro la Roma. Nei prossimi giorni si capirà meglio se il nazionale uruguaiano riuscirà a recuperare in tempo per l’incrocio al cospetto dei giallorossi. Oltre a Olivera, domenica contro l’Empoli mancherà anche lo squalificato Ngonge, in diffida e ammonito a Monza.