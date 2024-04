Napoli contestato e cori contro De Laurentiis a Monza

La contestazione dei tifosi del Napoli nel settore ospiti dell’U-Power Stadium: curva in silenzio e striscione contro la squadra

Si accende subito Monza-Napoli, match pomeridiano della 31° giornata del campionato di Serie A. Al 9′ i padroni di casa passano subito in vantaggio grazie all’incornata di Djuric, servito alla perfezione dalla sinistra dal cross dell’ex Zerbin.

Per il centravanti bosniaco, prelevato nel mercato di gennaio dal Verona, si tratta del primo centro con la maglia dei brianzoli. Clima agitato in casa partenopea, con la contestazione degli oltre 2 mila tifosi presenti in Brianza. I sostenitori del Napoli sono rimasti in silenzio per i primi 15 minuti, esibendo anche uno striscione piuttosto esplicito nel settore ospiti a loro dedicato: “Assenti come i vostri c…”, oltre a “Solo gli ultras vincono sempre”, manifestando così il loro dissenso per la stagione fin qui disastrosa della squadra. Dopo il primo quarto d’ora di gara, i tifosi azzurri hanno poi riempito lo spicchio rimasto vuoto sugli spalti e iniziato a incitare Di Lorenzo e compagni.

🏟️ #MonzaNapoli – La contestazione dei tifosi del #Napoli nei confronti della squadra: “Assenti come i vostri”, recita lo striscione nel settore ospiti dell’U-Power Stadium. Subito dopo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Djuric 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/5sr3DiZJXG — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 7, 2024

Sono proseguiti invece i cori contro il presidente De Laurentiis e la società, mentre sul prato verde dell’U-Power Stadium è arrivato anche un fumogeno, subito rimosso dagli steward e con la gara che è continuata senza problemi. Qualche minuto più tardi tegola per Palladino e il Monza, con Dany Mota costretto al cambio per un infortunio alla caviglia. Al posto del portoghese in campo Daniel Maldini.