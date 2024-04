La Champions è uno spettacolo: Psg-Barça 2-3, l’Atletico batte il Borussia

Altra serata di grande calcio nei quarti di Champions: spettacolo tra Psg e Barcellona, l’Atletico batte 2-1 il Borussia Dortmund

Questa Champions è uno spettacolo: anche il mercoledì europeo regala un vero e proprio show sul campo. Protagonisti questa volta Paris Saint-Germain e Barcellona, match in cui emozioni e grandi giocate (così come qualche errore) non sono mancati.

Al Parco dei Principi finisce 2-3, un risultato che premia la squadra di Xavi e complica i piani di Luis Enrique. Squadre offensive, continui ribaltamenti di fronte e a beneficiarne è lo spettacolo. Il Barça trova il gol del vantaggio con Raphinha, abile a sfruttare una disattenzione collettiva della retroguardia parigina e a sbloccare il match.

Nella ripresa però il Psg ci mette appena tre minuti per ribaltare il match: al 48′ tocca a Dembele firmare il pareggio con una bordata da dentro l’area di rigore, mentre al 51′ è Vitinha a siglare il sorpasso Psg. La squadra di casa sembra avere ora il match in pugno, ma il Barcellona trova modo per riprendersi la partita: Raphinha conclude una bella azione corale e sigla il 2-2 al 62′. Al 75′ Dembele ha sul piede l’occasione del vantaggio ma non la sfrutta. Due minuti dopo è Christensen a spiccare più in alto di tutti e battere Donnarumma di testa su calcio d’angolo. È la rete del 3-2 finale e che dà un vantaggio non di poco conto al Barça per la gara di ritorno.

Champions, l’Atletico vince: Borussia Dortmund ko

Se il Barcellona sorride, all’Atletico Madrid non va peggio. Contro il Borussia Dortmund la squadra di Simeone comanda nel risultato dall’inizio alla fine, ma negli ultimi minuti prende un gol che tiene in vita i tedeschi.

Due reti in neanche 40 minuti per dare un messaggio chiaro in ottica qualificazione: De Paul impiega appena quattro minuti per sbloccare il risultato, con Lino che raddoppia prima dello scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Dortmund cerca con insistenza il gol che riaprirebbe il match e lo trova all’81’ con Haller. Nel finale la traversa nega il gol del pareggio a Bynoe-Gittens Appuntamento tra sette giorni per un’altra due giorni spettacolare di Champions.

ATLETICO MADRID-BORUSSIA DORTMUND 2-1: 4′ De Paul (A), 32′ Lino (A), 81′ Haller (B)

PSG-BARCELLONA 2-3: 37′ Raphinha (B), 48′ Dembele (P), 51′ Vitinha (P), 62′ Raphinha (B), 77′ Christensen (B)