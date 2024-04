Jorginho, Cancelo e non solo: futuri svincolati e ritorni in Serie A

Da Jorginho a Cancelo, quanti parametri zero attirano la Serie A: scopri i futuri svincolati tra i top club di Champions League

La stagione sta per concludersi e le squadre di Serie A stanno già pensando a come rinforzarsi nella prossima sessione di calciomercato estiva. Non mancano le idee suggestive, soprattutto quelle che arriveranno dai parametri zero, i futuri svincolati in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Tra i club ancora impegnati in Champions League sono diversi i giocatori che si ritroveranno senza contratto con l’arrivo del mese di luglio, ma per alcuni non sarà così complicato trovare una nuova sistemazione. Anche la Serie A potrebbe trasformarsi in una destinazione, soprattutto per qualche profilo giunto a fine carriera.

Il nodo principale, però, che potrebbe frenare le società italiane, è legato all’ingaggio. Gli attuali accordi dei futuri parametri zero sono milionari e solamente con un passo indietro da parte dei diretti interessati si potrà effettivamente trovare un accordo per vedere o rivedere certi volti nel nostro campionato.

Da Kroos a Reus e Cancelo: quanti big tra i parametri zero

Come accennato, sono decine i giocatori in scadenza di contratto in estate, ma non tutti rappresentano una scelta di primissimo livello. Abbiamo quindi deciso di concentrarci sui profili più blasonati, quelli sicuramente più complicati da portare in Italia, ma che, allo stesso tempo, stuzzicano maggiormente la fantasia dei club e dei tifosi.

L’ingaggio più basso tra i nomi che abbiamo selezionato lo ha Sergi Roberto, il giocatore meno di spicco tra quelli selezionati, che al momento ha un accordo da 2,4 milioni di euro all’anno. Il centrale di difesa ha 32 anni e sulle spalle anche 2 Champions League vinte e potrebbe diventare il nome giusto per rinforzare una squadra che cerca profili esperti.

Sempre dal Barcellona si libererà anche l’ex Fiorentina, Marcos Alonso, già accostato alle squadre di Serie A negli scorsi anni. Un gradito ritorno? Il suo attuale ingaggio è di 3 milioni di euro a stagione e i suoi 33 anni pesano, ma non è da escludere che qualche club italiano possa farci un pensiero per l’estate.

Uno dei nomi più poetici è senza dubbio quello di Reus, che a 34 anni si appresta a lasciare il Borussia Dortmund. Il suo ingaggio da 3,7 milioni di euro allontana i club italiani, ma con un ritocco potrebbe trasformarsi in un classico colpo romantico di fine carriera, non per forza in una delle società più blasonate del nostro campionato.

Inseriamo in questo elenco anche Hermoso, già accostato all’Inter da settimane: contratto attuale da 4 milioni di euro a stagione che potrà essere ridiscusso con i nerazzurri. I suoi 28 anni lo aiutano sicuramente nella ricerca di un nuovo club. Poco più alto (4,5) l’ingaggio di Lucas Vazquez dal Real Madrid. Nome esotico, che potrebbe ancora infiammare il mercato. Una vinta intera in Spagna, che sia l’ora di un cambiamento?

I big che fanno sognare i tifosi

Abbiamo, ovviamente, lasciato per ultimi i nomi più blasonati e interessanti. Il primo è quello di Joao Cancelo, prossimo ai 30 anni e con un ingaggio da 6 milioni di euro. Riportarlo in Italia, per molti, sarebbe un sogno, e spetterebbe anche al giocatore venire incontro alle eventuali richieste dei club italiani. Resta un “mai dire mai” per un’ultima grande avventura in carriera.

Poco più alto lo stipendio di Jorginho, accostato per una vita alla Juventus dopo l’esperienza al Napoli e al Verona. Non è impossibile un suo ritorno in Serie A, ma a cifre completamente diverse da quelle attuali (6,6 milioni di euro). Scopriremo se questa sarà l’estate giusta oppure no.

Infine i due fuoriclasse: Modric e Kroos. Rispettivamente 10,5 e 11,7 milioni di ingaggio annuali a testa. L’ipotesi più accreditata per entrambi è l’Arabia o, al massimo, l’America. Utopia, con queste cifre, vederli in Italia, ma sognare si può. I club italiani potranno comunque informarsi, facendo infiammare i tifosi.