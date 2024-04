Doppio colpo gratis: scelto il nuovo regista della Juve

Deciso il nuovo affare della dirigenza bianconera dopo aver spinto sull’acceleratore per Felipe Anderson

Sono giorni chiave per la Juventus in vista della programmazione per la prossima stagione. In casa bianconera cambieranno parecchie cose, a partire dalla gestione sportiva affidata totalmente alla visione del Football Director Cristiano Giuntoli. L’ex Napoli, arrivato la scorsa estate in corso d’opera, per la prima volta potrà operare da zero sul mercato juventino.

Una rivoluzione che avrà inizio dalla panchina con l’addio sempre più concreto di Massimiliano Allegri, ad un anno dalla scadenza del contratto che lo lega alla Juve. Candidato numero uno per raccogliere la guida dei bianconeri rimane Thiago Motta, in scadenza a fine stagione con il Bologna dopo un’annata superlativa. Come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, il primo acquisto per la prossima estate dovrebbe diventare Felipe Anderson. Il club bianconero ha infatti mosso nei giorni scorsi passi decisivi per chiudere l’ingaggio a costo zero dell’esterno della Lazio per un triennale da 4 milioni netti l’anno.

Il brasiliano, però, potrebbe non essere l’unico obiettivo tra i parametri zero seguiti dalla Juventus a traslocare a Torino la prossima stagione. In un mercato in cui Giuntoli dovrà far prevalere anche le idee, i numerosi calciatori in scadenza potrebbero tornare utili ai bianconeri. A centrocampo, in particolare, la dirigenza potrebbe essere costretta a dover rimpiazzare l’addio di una pedina fondamentale come Adrien Rabiot qualora il francese decidesse di non prolungare il suo contratto.

Calciomercato Juve, deciso l’ingaggio di Jorginho a costo zero

Tra i principali profili sul mercato, nel sondaggio lanciato su ‘X’ da Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti di selezionare il miglior colpo possibile gratis per la Juventus.

A trionfare con il 56% è stato Jorginho, peraltro vecchio pallino dei bianconeri. L’italo-brasiliano andrebbe in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Arsenal nel caso in cui non venisse attivata l’opzione per il rinnovo al 2025. Dietro l’ex Napoli al 28% il più votato è stato Mario Hermoso, obiettivo dichiarato anche dell’Inter nel campionato italiano e in uscita dall’Atletico Madrid. Così come Martial fermo al 10%, davanti a Kelly con il 6% in fondo alla classifica.