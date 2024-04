Rabiot via dalla Juve: la decisione è presa

Sarà addio al termine della stagione. La decisione è stata presa: niente contratto da sette milioni di euro netti per il giocatore

Sarà un’estate calda quella che vivrà la Juventus. I bianconeri saranno obbligati a tornare protagonisti sul mercato per migliorare una squadra, che ha bisogno di rafforzare ogni reparto.

Le attenzioni principali di Giuntoli e dei suoi uomini saranno chiaramente puntate sul centrocampo, che ha bisogno di qualità ed esperienza, dopo aver perso per squalifica Pogba. I bianconeri stanno setacciando il mercato e da tempo hanno messo nel mirino Teun Koopmeiners, che l’Atalanta valuta 60 milioni di euro.

L’olandese, però, potrebbe non essere l’unico acquista della Juventus, che rischia di dover fare a meno anche di un altro leader, Adrien Rabiot. Il francese, infatti, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, no al rinnovo di Rabiot: i tifosi si schierano

Il giocatore veste il bianconero dal 2019 e l’ultimo prolungamento è arrivato nel 2023 per un solo anno. A pochi mesi dal termine del contratto, il futuro di Rabiot resta tutto da scrivere.

Calciomercato.it, sul proprio profilo X, attraverso il sondaggio ‘TIAMOCALCIOMERCATO’, ha chiesto ai proprio utenti cosa dovrebbe fare la Juventus: sarebbe giusto fare uno sforzo per rinnovare il contratto di Rabiot da circa 7 milioni di euro l’anno? Per il 67,9% degli utenti, la risposta è sta no! Solo il 32,1% pensa sia giusto prolungare il contratto del francese a queste cifre.