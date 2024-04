Minaccia terroristica dell’Isis, Champions League a rischio

Champions League a rischio: spunta la minaccia terroristica dell’Isis in vista dei quarti di finale

In vista dei quarti di finale di Champions League, arriva una spaventosa minaccia da parte dello Stato Islamico che minaccia attacchi.

Nelle scorse ore, lo Stato Islamico ha minacciato di attaccare in occasione delle quattro partite dei quarti di finale di Champions League in programma nei prossimi giorni. Una minaccia arrivata attraverso i propri canali, tramite la diffusione di un messaggio con una foto recita il motto “Kill them all”, ovvero “Uccidere tutti loro”.

Il messaggio contiene anche i nomi dei quattro stadi che ospiteranno le partite, ovvero l’Emirates Stadium di Londra, il Parco dei Principi di Parigi, lo Stadio Cívitas Metropolitano e il Santiago Bernabeu di Madrid.

Champions League, arriva la minaccia dell’Isis

Un messaggio di minaccia terroristiche che arriva poche settimane dopo l’assalto di Mosca, dove in un centro commerciale hanno perso la vita 143 persone e altre 200 sono rimaste ferite in seguito a un attentato rivendicato dall’Isis.

Allo stato attuale, la Spagna è al livello 4 su 5 di allerta antiterrorismo, rafforzata durante la Settimana Santa. E l’Isis ha più volte dimostrato di voler colpire in occasioni di grandi eventi per ottenere un importante impatto a livello mediatico.