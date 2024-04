Juventus, l’algoritmo svela quando vincerà la Champions League

La Juventus vincerà la Champions League, anzi ne vincerà almeno altre due: ecco quando secondo l’algoritmo

Nuova Champions League, nuove sorprese. E anche l’algoritmo fa le sue previsioni sui prossimi vincitori della competizione, ignorando tutte le componenti emotive che entrano in gioco in una partita di calcio. Ma a volte i computer hanno ragione. Sarà questo il caso?

Secondo un elaborato dell’AI, l’attuale Champions League, l’ultima che si gioca col vecchio format, sarà vinta dal Barcellona, che agli ottavi di finale ha battuto il Napoli. Il miglior modo possibile per Xavi di chiudere la sua esperienza da allenatore del club catalano. E quanto tempo bisognerà attendere prima di vedere un’italiana vincere nuovamente la Champions? Per l’algoritmo non prima del 2030. Ma queste analisi si sono spinte davvero molto oltre, addirittura fino al 2054. E c’è anche una clamorosa doppietta della Juventus.

Champions League, prima della Juve altre tre italiane

Secondo l’AI, il prossimo anno sarà quello del Manchester United. I Red Devils, però, attualmente rischiano di non centrare la qualificazione alla competizione. Sono ben lontani dal quarto posto e sono anche già fuori dalle competizioni europee. Nel 2026 sarà la volta del Bayern Monaco e per vedere un’italiana vincere bisognerà attendere il 2030, quando secondo l’algoritmo il Milan alzerà la vecchia Coppa dei Campioni.

Successivamente, passeranno altri 6 anni e sarà l’occasione della Roma: una prima volta storica dopo la finale persa contro il Liverpool allo Stadio Olimpico nel maggio del 1984.. Nel 2044, invece, toccherà all’Inter. Oltre 30 anni dalla vittoria di José Mourinho, che mise a segno uno storico triplete nel lontano 2010. Nel 2047 e nel 2048 vincerà la Juventus, circa 50 anni dopo l’ultimo successo in Europa. Ma la vera sorpresa è che nel 2052 sarà la volta del Torino, che secondo l’algoritmo avrà modo di vincere la Champions League. I granata, però, non sono gli unici outsider presenti in questa speciale graduatoria. Nel 2037 troviamo il Newcastle, tre anni dopo il presunto trionfo del Tottenham, mentre nel 2042 e nel 2049 saranno Wolverhampton e Nottingham Forest a lasciare di stucco l’Inghilterra e l’Europa intera. Tra 2050 e 2051 ci sarà invece una doppietta spagnola fuori pronostico: prima il Siviglia e poi il Villarreal saliranno sulla vetta del Vecchio Continente.

I calcoli dell’intelligenza artificiale, però, non possono prevedere i numerosi cambiamenti che ci saranno nel mondo del calcio nei prossimi anni. Infatti, oltre al format, potrebbero cambiare numerose cose, legate anche alle partecipanti della competizione. Non è un mistero che il mondo arabo sia decisamente interessato ad entrare nel mercato sportivo europeo, tant’è che prima o poi potremmo vedere qualche squadra araba iscritta alla Champions League.

Nel dettaglio, andiamo a vedere anno per anno, fino al 2054 chi vincerà la competizione

2024: Barcellona

2025: Manchester United

2026: Bayern Monaco

2027: Liverpool

2028: Manchester City

2029: Manchester City

2030: Milan

2031: Real Madrid

2032: Real Madrid

2033: PSG

2034: Tottenham

2035: Sporting Lisbona

2036: Roma

2037: Newcastle

2038: Liverpool

2039: Atletico Madrid

2040: Atletico Madrid

2041: Atletico Madrid

2042: Wolverhampton

2043: Barcellona

2044: Inter

2045: Manchester City

2046: Chelsea

2047: Juventus

2048: Juventus

2049: Nottingham Forrest

2050: Siviglia

2051: Villarreal

2052: Torino

2053: Real Madrid

2054: Real Madrid