Bivio Milan, Leao venduto: la scelta è stata fatta

Cassano torna ad attaccare Leao ma la scelta sul futuro del portoghese è già stata fatta: cessione o conferma, tutto deciso

Cassano contro Leao. Botta e risposta a distanza tra l’ex fantasista di Bari Vecchia e il talento portoghese del Milan. Cassano ha attaccato nel corso della Domenica Sportiva il numero 10 rossonero: “È un giocatore normale. Per 5 mesi e mezzo non ha segnato. Ricordiamoci che in Serie A non c’è qualità, non c’è intensità, non c’è ritmo. Quando giocavo io, lui non avrebbe potuto giocare neanche in squadre da sesto, settimo posto”.

Frasi che Leao ha commentato con l’emoticon del pagliaccio sui social, ma il dibattito è aperto: cosa dovrebbe fare il Milan con il portoghese? L’ultimo rinnovo ha impedito il suo addio a prezzo ridotto, ma ora c’è da interrogarsi su quel che sarà: giusto confermarlo al di là delle offerte pervenute, venderlo al miglior offerente o soltanto in caso di proposta indecente? Calciomercato.it lo ha chiesto su X e le risposte sono state chiare.

Milan, Leao venduto: la decisione è stata già presa

Per la maggioranza dei tifosi che ha risposto al sondaggio su Rafael Leao la scelta migliore per il Milan sarebbe quella di fargli firmare un contratto a vita: il 42,9%, infatti, vota per l’opzione ‘blindarlo per sempre’.

Ma andando a sommare le due risposte che prevedono la cessione di Leao, ecco che la situazione si ribalta: sì alla cessione per il 57,1% anche se con modalità diverse. Il 22,4% venderebbe Leao al primo offerente, mentre il 34,7% sarebbe pronto a dare il via libera alla sua cessione soltanto davanti ad una proposta da 150 milioni di euro.