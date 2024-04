È sempre più lontano dall’Inter: Marotta incassa 25 milioni | CM.IT

Cessione in vista per l’Inter nel prossimo mercato estivo: è il primo indiziato a lasciare i nerazzurro, Marotta fissa il prezzo

L’Inter pone un altro tassello verso lo scudetto e il traguardo della seconda stella. Quasi all’ultimo respiro è il jolly Frattesi, subentrato dalla panchina, a regalare l’ennesimo successo ai nerazzurri.

Inzaghi e i suoi fanno festa ed esultano nel finale, con l’obiettivo tricolore sempre più vicino per Lautaro e compagni che potrebbero avere un primo match point proprio nel derby del 22 aprile contro il Milan, in caso di vittoria ovviamente domenica prossima a San Siro col Cagliari. Frattesi ancora una volta uomo della provvidenza entrando a gara in corso, mentre l’Inter aveva rischiato nella prima parte dopo il gol fortunoso di Samardzic, quest’ultimo al scorsa estate a un passo dalla squadra meneghina. Sull’episodio pesa l’indecisione di Sommer in compartecipazione con Dumfries: il portiere è rimasto fermo fermo mentre la sfera carambolava in rete, mentre l’olandese non è riuscito a intervenire per intercettare il tiro-cross del fantasista serbo dell’Udinese.

Calciomercato Inter, Dumfries sempre più lontano: fissato il prezzo

A far discutere è anche la prestazione di Dumfries, involuto rispetto alla prima parte di stagione, a parte qualche lampo come ad esempio nel match precedente contro l’Empoli con l’assist per il raddoppio di Sanchez.

L’ex PSV Eindhoven ha perso lo smalto iniziale, specialmente dopo l’infortunio di inizio dicembre patito nella trasferta di Napoli. Da quel momento solo 6 apparizioni da titolare per Dumfries in 18 partite complessive tra campionato, Champions League e Supercoppa, con un gol segnato e due assist. Il nazionale orange ha perso anche la titolarità di inizio campionato in favore di Darmian, passando da intoccabile da riserva di lusso nelle gerarchie di Simone Inzaghi. La dirigenza di Viale della Liberazione, inoltre, dopo l’infortunio di Cuadrado ha messo a segno a gennaio il colpo Buchanan, praticamente un sostituto già in casa di Dumfries se l’olandese lasciasse Milano in estate. Il futuro all’ombra della ‘Madonnina’ del laterale nato a Rotterdam è quanto mai in bilico, considerando anche le complicazioni per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025.

Senza prolungamento (c’è ancora distanza tra richiesta e offerta sull’ingaggio) Dumfries è destinato alla partenza, con Marotta e Ausilio che non vogliono ripetere l’errore fatto con Skriniar e quindi evitare che l’ex PSV vada via a parametro zero. La valutazione oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro – come raccolto da Calciomercato.it – con la dirigenza interista che spera inoltre nella vetrina di Euro 2024 per far lievitare il prezzo. Oltre che dalla Premier League, il classe ’95 ha estimatori anche in Bundesliga: l’Inter fa cassa con Dumfries, il sacrificato nel prossimo mercato estivo ha un nome e cognome.