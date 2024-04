Dal Napoli alla Juve: hanno annunciato l’addio

Le ultime sul futuro dell’attaccante. Il suo procuratore è uscito allo scoperto: ora il destino del giocatore appare davvero segnato

Non solo Felipe Anderson, destinato a vestire la maglia della Juve. La Lazio rischia di perdere un altro protagonista degli ultimi anni.

Stiamo parlando di Mattia Zaccagni. L’esterno, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, è pronto a fare le valigie in estate. Una prospettiva sempre più concreta dopo le dichiarazioni dell’agente dell’ex Verona: “Sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club – afferma Mario Giuffredi -. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno”. Parole chiare quelle che si possono leggere su Il Corriere della Sera, edizione Roma.

Zaccagni, futuro tra Juve e Napoli

Parole che fanno intendere, senza alcun dubbio, che il futuro di Zaccagni sarà lontano dalla Lazio. Ora bisognerà capire dove potrà proseguire l’avventura dell’esterno italiano, cercato con insistenza in passato dalla Juventus.

I bianconeri, come scritto nelle scorse ore, hanno praticamente definito l’acquisto del compagno Felipe Anderson. E’ probabile che adesso Giuntoli, che aveva provato a portarlo a Napoli, ci riprovi. La Juve dovrà fare attenzione proprio agli azzurri, ma anche ai club della Premier League.