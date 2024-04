Allegri-Juve, rottura totale ed esonero: arriva la comunicazione

Non basta la vittoria a calmare le acque in casa Juventus: Allegri al passo d’addio, arriva la comunicazione dell’esonero

La Champions League è sempre più vicina, ma Allegri e la Juventus sono sempre più lontani. Il doppio successo della scorsa settimana, in coppa contro la Lazio e in campionato contro la Fiorentina, non è servito a calmare le acque intorno al tecnico toscano.

Anzi, si racconta di uno scontro abbastanza acceso avvenuto al termine della sfida contro i viola. Al di là di presunti screzi avvenuti tra Allegri, società e calciatori, sembra ormai quasi scontato che la prossima stagione non sarà il 56enne di Livorno a sedere sulla panchina della Juve. La caccia al successore è già partita da settimane con un nome avanti a tutti gli altri: Thiago Motta.

Resta però da capire quel che succederà con lo stesso Allegri: nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile esonero prima della fine della stagione, mentre l’altra ipotesi su cui pure si è dibattuto in precedenza (la conferma) è ormai stata già archiviata. Ma quando ci sarà l’addio? Una data sembra emergere tra le tante indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, Allegri al capolinea: spunta la data dell’addio

Il momento per Allegri e la Juventus di salutarsi arriverà dopo la conquista matematica della qualificazione in Champions.

In pratica, stando a quanto riferito da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, la società sta soltanto aspettando la certezza della presenza alla rinnovata Champions per dare il benservito ad Allegri. Il giornalista racconta: “Allegri non è più dentro la Juve. È ormai evidente e lo si è visto anche ieri dal tono delle sue risposte: lui rimanda sempre tutto all’obiettivo da centrare”.

Ecco allora che “una volta raggiunta la qualificazione in Champions, ci sarà un confronto tra la società ed Allegri e molto probabilmente gli verrà detto che il percorso alla Juve per lui è finito”. A quel punto sarà il momento di voltare pagina, facendo iniziare un nuovo ciclo: probabilmente con Motta in panchina.