Udinese-Inter, tegola a centrocampo: fuori in barella

Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo, nel finale di Udinese-Inter, dopo solo venti minuti dal suo ingresso. Si teme un grave infortunio muscolare

Serata davvero sfortunata per il centrocampista, costretto a lasciare il campo nei minuti finali di Udinese-Inter, per un serio problema muscolare.

A fermarsi all’82esimo del match di Serie A, valevole per la trentunesima giornata, è stato Sandi Lovric, che era subentrato al 62′ al posto dell’autore del momentaneo vantaggio bianconero, Samardzic.

Il calciatore ha lasciato dunque il terreno di gioco dopo soli venti minuti per un problema al flessore: mani sul volto per l’austriaco, che ha raggiunto gli spogliatoi in barella.

Ma l’Udinese è stata costretta, di fatto, a chiudere in dieci la partita: dopo poco si è infortunato anche anche Thauvin. L’attaccante francese, però, è rimasto in campo a dare una mano alla sua squadra. Cioffi, infatti, aveva finito i cambi. Le condizioni dei due giocatori verranno chiaramente valutate nella giornata di domani.