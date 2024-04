Thiago Motta non è solo: ha già detto sì alla Juve

Il futuro di Allegri alla Juventus sembra ormai segnato: Giuntoli ha scelto Thiago Motta, occhio alle sorprese

La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e quella in campionato contro la Fiorentina hanno dato una boccata d’ossigeno importante all’ambiente Juventus che veniva da una striscia di risultati a dir poco negativa. Il doppio successo, tuttavia, non ha interrotto il flusso di critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, che a fine anno può lasciare la Juve in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Come è noto ormai da tempi non sospetti, Cristiano Giuntoli hai individuato in Thiago Motta il profilo ideale per la Juve. Protagonista di una stagione spettacolare sulla panchina del Bologna, l’ex allenatore dello Spezia potrebbe anche rappresentare una corsia preferenziale per alcuni obiettivi di mercato, come Riccardo Calafiori, Lewis Ferguson e Joshua Zirkzee.

Conte non molla la Juve: che intreccio

Tre profili importanti che hanno calamitato su di sé le attenzioni delle big europee, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista e l’attaccante. Anche con la qualificazione alla prossima Champions League, la Juve sarà chiamata ad effettuare una campagna trasferimenti oculata e proprio questo aspetto, secondo Maurizio Pistocchi, potrebbe generare dei dubbi nella mente di Motta. “Thiago Motta contattato da Giuntoli, avrebbe qualche dubbio sugli obiettivi e le disponibilità finanziarie necessarie per costruire la Juve del futuro, avendo tra le altre anche una proposta interessante dalla Premier League”, si legge sul profilo ‘X’ del giornalista, che poi rilancia un’altra candidatura pesante per i bianconeri.

Stiamo parlando di Antonio Conte che “ha dato la sua totale disponibilità a tornare in bianconero dopo l’addio di Andrea Agnelli, con il quale i rapporti erano pessimi. Conte piace alla proprietà, che lo considera l’uomo giusto per ricostruire un gruppo vincente, non ha fatto richieste irricevibili”. Secondo il giornalista, il grande ex avrebbe uno sponsor d’eccezione per il ritorno a Torino: “Ha il palcet di Chiellini, che è molto ascoltato in società (il suo parere fu decisivo già nel primo esonero di Allegri e in quello di Sarri). Una situazione ancora in fieri, dunque, con una corsa che vede ancora in netta pole position Thiago Motta.