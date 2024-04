Roma-Lazio non è finita: in arrivo una squalifica tremenda

Il derby tra Roma e Lazio continuerà ad avere conseguenze pesanti sotto tutti gli aspetti: può arrivare la stangata del Giudice Sportivo

Le nubi sul derby della capitale proprio non ne vogliono sapere di diradarsi e anzi continuano ad addensarsi. La sfida tra Roma e Lazio non è mai solo sul campo, ma in questi giorni come spesso purtroppo è accaduto nella stracittadina, si continua a parlare di tutto tranne che di calcio.

Nei giorni che hanno preceduto la partita la questione dei deplorevoli adesivi antisemiti, poi gli scontri nella mattinata di sabato, e ancora la tensione e le risse in campo, i festeggiamenti sopra le righe di Mancini su cui sta indagando la Procura Federale, la felpa di Stefan Radu. E gli atteggiamenti di razzismo da parte delle curve. Nell’immediato postpartita per primi vi abbiamo raccontato dei ‘buu’ razzisti partiti dalla Curva Nord nei confronti di Romelu Lukaku e Tammy Abraham e del coro ‘Zingaro, zingaro’ dalla Sud a Tudor. Oggi degli ululati dei tifosi laziali ne parla anche ‘Il Corriere dello Sport’, che rilancia l’ipotesi – strettamente conseguenziale a quanto accaduto – di un nuovo provvedimento nei confronti del tifo biancoceleste.

Derby Roma-Lazio, ‘buu’ razzisti a Lukaku e Abraham: la Nord rischia una squalifica

Che è purtroppo recidivo, dopo la squalifica già comminata dopo il derby di Coppa Italia dello scorso gennaio per lo stesso motivo (curva e distinti chiusi per un turno, contro il Napoli), nei giorni immediatamente successivi alla denuncia della Juventus per i cori sempre di stampo razzista verso McKennie in Juve-Lazio di martedì. Gli ispettori federali hanno udito i ‘buu’ in due momenti distinti verso Lukaku e Abraham, per cui ora è tutto al vaglio del Giudice Sportivo.

Il comunicato con le decisioni sarà diramato solo domani, dopo la chiusura di tutto il turno di Serie A ancora in corso (c’è l’Inter stasera). Il rischio per la Curva Nord è di stare di nuovo chiusa. Per quanto riguarda Stefan Radu e la felpa con la scritta ‘SS Lazio’ con le due “S” disegnate con il carattere delle SS naziste all’altezza del polso, la politica chiede il Daspo per il romeno. Che però, avendo ricevuto la felpa da altre persone sul posto, potrebbe essere in parte assolto per non essersi reso conto di nulla, per inconsapevolezza.