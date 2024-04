Squalifica dopo il derby Roma-Lazio: quante giornate rischia Mancini

Il gol decisivo nel derby quindi l’esultanza post partita con la bandiera della Lazio e un topo raffigurato: Mancini ora rischia la squalifica

Il suo derby. Gianluca Mancini ha messo il suo nome nella stracittadina. Il gol vittoria che ha fatto esplodere la parte romanista dell’Olimpico e l’esultanza post gara che ha sollevato molte polemiche.

Il difensore della Roma ha, infatti, preso una bandiera con i colori della Lazio e raffigurato un topo e l’ha sventolata sotto la Curva Sud. Un gesto che non è andato giù agli avversari: anche Immobile nel post gara non ha mancato di rimproverare Mancini parlando di “chi esulta con stile e chi no”. Lo stesso Vito Scala aveva rimproverato il giallorosso per quel suo gesto, destinato ad incendiare gli animi.

Così sono arrivate anche le scuse di Mancini che ha spiegato di aver preso la prima bandiera che gli era capitata a tiro e che non aveva intenzione di offendere, né di mancare di rispetto a nessuno. Scuse che potrebbero però non bastare a salvare il calciatore dalla squalifica.

Roma-Lazio, Mancini a rischio squalifica

Lo stop per il match-winner del derby romano potrebbe essere di una giornata. Resta da capire se l’arbitro ha visto e segnato l’esultanza provocatoria di Mancini nel post gara sul referto oppure no.

Nel primo caso la squalifica sarebbe praticamente automatica. Al contrario, se Guida non avesse segnato nulla, sarebbe la Procura Federale ad aprire un’inchiesta sul caso che potrebbe concludersi ugualmente con una squalifica di una giornata. L’esultanza quindi potrebbe costare caro a Mancini che rischia di non poter essere in campo nella sfida di domenica prossima contro l’Udinese.