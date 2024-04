Niente riscatto, via da Barcellona: Giuntoli osserva, ma non è solo

Nessun riscatto e un addio che appare scritto: Giuntoli segue la situazione con attenzione, ma non è il solo

Solo quattro reti segnate in 26 gare giocate tra coppe e campionato. Un gol ogni 250 minuti. Numeri che testimoniano quelle che sono state le difficoltà nel corso di questa stagione.

Un nuovo campionato e una nuova avventura per Ansu Fati, che in estate ha lasciato Barcellona per approdare al Brighton, ma alla corte di De Zerbi il giovane attaccante spagnolo non ha affatto brillato. I numeri non entusiasmano e il club inglese, come sottolinea ‘Sport’, non eserciterà il diritto di riscatto per acquistare il classe 2002 a titolo definitivo. Sempre più concreto dunque un ritorno a Barcellona, ma non è detto che Fati resti in Catalogna nella prossima stagione, anzi.

Barcellona, Ansu Fati ai saluti: suggestione per Giuntoli

La permanenza del natio di Bissau in blaugrana sembra essere davvero complessa. Dalla Spagna sottolineano come il calciatore, almeno per il momento, non sembra rientrare nei piani del Barcellona e un suo addio in estate potrebbe essere più che probabile.

Attenzione quindi anche alle varie pretendenti. Siviglia e Valencia sono molto vigili, ma non va esclusa nemmeno l’ipotesi Serie A. Tanti club italiani potrebbero infatti decidere di puntare su un talento da valorizzare e che ha bisogno di ritrovarsi. Il giocatore, nelle passate sessioni di mercato è stato spesso accostato alla Juventus e non è da escludere un’idea bianconera. Il profilo di Fati è un nome che rientra nei piani di Giuntoli e il Barcellona potrebbe anche decidere di cedere il giocatore in prestito visto il contratto che lega il classe 2002 con i catalani, fino al 2027.

In casa Juve è in corso un restyling per quanto riguarda l’attacco, con Milik e Kean che potrebbero lasciare Torino al termine della stagione. Nuovi innesti sono dunque molto probabili, anche alla luce del fatto che la Juve, certamente, tornerà in Europa (sarà da vedere se in Champions League). Un impegno europeo comporterà quindi un rafforzamento della rosa, indipendentemente da chi siederà sulla panchina bianconera. Attenzione però, perché anche altri club italiani potrebbero considerare l’idea di acquistare in prestito il talentuoso spagnolo. Può pensarci il Bologna, soprattutto se dovesse approdare in Champions League, ma anche Roma e Lazio. Un affare che può fare gola a tante.