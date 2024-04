Il Milan ha deciso su Pulisic: assalto europeo e cifre super, può firmare subito

Christian Pulisic è l’uomo in più di questo Milan nelle ultime settimane: i numeri valgono l’attenzione delle big, i rossoneri sono pronti alla firma

Il Milan vola, è entrato nel periodo bollente della stagione nel migliore dei modi. Con quella di sabato contro il Lecce sono diventate ben sette le vittorie consecutive dei rossoneri tra campionato ed Europa League. Uno score che incoraggia parecchio entusiasmo e preparazione a una delle partite più importanti dell’anno, l’andata dei quarti di finale contro la Roma a San Siro.

Pioli ha recuperato giocatori, ha ritrovato Leao che fa gol e un Giroud sempre decisivo. Ma anche e forse soprattutto l’acquisto migliore della scorsa estate che porta il nome di Christian Pulisic. L’americano è arrivato a quota 13 reti segnate in stagione con 8 assist al suo primo anno di Serie A, con tanto di record personale. L’ex Chelsea ha fatto meglio dei suoi anni in Premier e in Bundesliga, è stato il vero uomo in più di questo Milan a livello offensivo. Di questo matrimonio sono contentissimi tutti, dalla società e l’allenatore allo stesso calciatore che dopo aver vinto la Champions con i Blues vuole conquistare anche l’Europa League, ormai vero grande obiettivo rossonero. In Serie A e a Milano Pulisic si trova benissimo è letteralmente rinato, al centro del gioco in campo. E il club, secondo ‘Il Corriere dello Sport’ ha intenzione di apporre una nuova firma attivando l’opzione di rinnovo per un altro anno.

Il Milan pensa al rinnovo immediato di Pulisic: Premier e non solo alla finestra

Il Milan, infatti, starebbe già pensando di esercitare la facoltà di prolungare il contratto di Pulisic dal 2027 al 2028. L’americano è assolutamente dentro il progetto rossonero, sta studiando l’italiano e ha intenzione di migliorare molto anche sotto quell’aspetto. Le sue prestazioni, però, come ovvio che sia, attirano anche altre squadre. A 25 anni è nel pieno della sua maturità calcistica, è un calciatore da tanto sulla cresta dell’onda, ha giocato in grandi club e ha vinto anche tanto. È normale che in Premier League lo stiano guardando con grande interesse, in primis come rimpianto proprio per il Chelsea, che finalmente vede l’uomo per cui ha pagato oltre 60 milioni, anche se con un’altra maglia.

Il Manchester United di attaccanti ne potrebbe perdere, da Sancho che tornerà ma non per restare ad Antony che si vede solo a sprazzi, Martial che andrà via a zero. Un giocatore come Pulisic farebbe decisamente comodo, conoscendo bene la Premier League e con un buon bagaglio di gol. Il Bayern Monaco rifonderà e molto dipenderà dal nuovo allenatore, poi il PSG che perderà Mbappe e dovrà sostituirlo in qualche modo. Tutte società che sarebbero pronte a investire su di lui, con un costo però ben lontano dai 20 milioni spesi dal Milan in estate. Dopo una stagione così, che ha sancito il suo ritorno, in via Aldo Rossi non possono valutare il classe ’98 meno di 50-60 milioni di euro. Sarebbe una bella plusvalenza, un gran gruzzoletto da reinvestire per la dirigenza che deve acquistare un centravanti titolare – mica cosa da poco – e almeno un altro centrale di difesa. Al momento, però, alla separazione non pensa ancora nessuno.