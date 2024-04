Esonero dopo la Champions: il ritorno è già deciso

Nonostante un destino già segnato per fine stagione, la panchina di un top club potrebbe subire un ulteriore ribaltone imprevisto. Rischio esonero

La stagione del Bayern Monaco è quasi totalmente da dimenticare, soprattutto in campionato dove ha dominato il Bayer Leverkusen a cui manca un ultimo step per vincere con largo anticipo il titolo di campione di Germania.

Nell’ultimo fine settimana è arrivata infatti l’ennesima debacle per la truppa di Tuchel, che dal canto suo ha già il destino segnato. È infatti già ufficiale l’addio al termine dell’attuale annata da parte dell’allenatore tedesco ex Chelsea, che in Baviera non è riuscito a trovare la propria dimensione. Disastro sia in Bundesliga che in coppa di Germania, con la Champions League che diventa ultimissima chance di risollevare una stagione da film horror.

La sfida contro l’Arsenal rischia di assumere contorni molto importanti anche per il futuro immediato di Tuchel, chiamato a non fallire dopo aver raccolto l’ennesimo ko nel fine settimana contro l’Heidenheim dopo essere stato addirittura in vantaggio per 2-0 all’intervallo.

Calciomercato, Tuchel ha il destino segnato: spunta anche l’ipotesi esonero anticipato

Una sconfitta, la sesta rimediata in Bundesliga, che evidentemente è sintomo della fragilità stagionale di un Bayern lontanissimo dall’essere la corazzata che tutti potrebbero immaginare.

Torna quindi in discussione anche il futuro di Tuchel, ben al di là dell’addio già certo di fine annata. Eppure, dopo la debacle di Heidenheim, il ds Christoph Freund ha confermato la sua posizione: “Sì, resterà al 100%. Tuchel sta facendo tutto il possibile per ritrovare energia. La Champions League è l’ultima possibilità per il Bayern di vincere un titolo. Sappiamo tutti che possiamo e dobbiamo fare diversamente”.

Piccole rassicurazioni che però non bastano perchè secondo quanto riferito da ‘AbendZeitung’ proprio l’andata di Champions contro l’Arsenal rappresenterebbe l’ultima possibilità per Tuchel di completare la stagione in panchina. In caso di disastro l’esonero infatti potrebbe arrivare con anticipo, e il sostituto potrebbe essere Miroslav Klose, ex bomber del Bayern che sarebbe nel caso affiancato da Hermann Gerland. Va inoltre ricordato che l’ex centravanti della nazionale è stato anche già vice ai bavaresi ai tempi della gestione Flick.