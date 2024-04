DIRETTA Serie A, Udinese-Inter: formazioni UFFICIALI LIVE

Udinese-Inter chiude il programma della trentunesima giornata di Serie A, Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Caratterizzato principalmente dalle vittorie della Roma al derby e della Juventus contro la Fiorentina, il 31º turno di campionato si chiude questa sera con Udinese-Inter. Una partita che mette in palio punti importanti soprattutto per i padroni di casa, raggiunti in classifica dall’Empoli e superati dal Cagliari dopo i risultati del weekend.

Oltre agli infortunati di lungo corso Ebossé e Deulofeu, Gabriele Cioffi dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione presa da diffidato contro il Sassuolo. Simone Inzaghi, dal canto suo, non avrà moltissime scelte in difesa, ma potrà comunque contare sull’organico quasi al completo. Sempre più lanciati verso lo scudetto della seconda stella, i nerazzurri hanno come unico obiettivo quello di raggiungere il prima possibile il traguardo e di battere il record di punti in classifica in un campionato. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Okoye, Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Udinese* e Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno