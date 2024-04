Zaniolo ha firmato, è UFFICIALE: il ritorno si avvicina

Nicolò Zaniolo abbraccia un nuovo tipo di avventura. Come potrebbe cambiare anche il suo futuro in campo: dalla Premier ad un eventuale ritorno in Serie A

L’avventura in Premier League non è stata di certo quella che sperava Nicolò Zaniolo, che si è ritrovato a fare i conti con una realtà più dura del previsto. Soli 3 gol totali in 34 apparizioni complessive con un minutaggio, soprattutto in campionato, non particolarmente elevato.

Dal canto suo il classe 1999, come dimostrato da una recente intervista, non pare proprio aver dimenticato la Serie A, e non va escluso un ritorno al termine dell’attuale stagione. L’avventura all’Aston Villa dovrebbe infatti chiudersi dopo appena una stagione vista l’insoddisfazione attuale, ed alla luce anche delle scarse probabilità di riscatto fissato a quota 22,5 milioni di euro, senza dimenticare i 15 milioni di bonus previsti in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi e i 5 già versati per il prestito.

Zaniolo dovrebbe quindi momentaneamente fare ritorno al Galatasaray, club con cui ha giocato solo sei mesi, per poi andare a caccia di una nuova realtà in cui esprimersi. Cresce quindi la voglia di un ritorno in Serie A per l’ex Roma, che esclude già di fatto la Lazio dal lotto delle possibili pretendenti in cui è invece presente la Fiorentina, interessata al calciatore come evidenziato da Calciomercato.it, seppur senza alcun passo concreto.

Le ipotesi in Italia non mancano, mentre per lo stesso calciatore arriva una importante novita.

Calciomercato, Zaniolo sposa Adidas: la situazione

Come evidenziato da una nota ufficiale, Nicolò Zaniolo è un nuovo atleta Adidas: “Un grande successo ottenuto con grande lavoro e spirito di squadra da parte di VGAsport”. Un brand che in Serie A veste ben due club importanti: la Juventus e la Roma.

Detto dell’amore ancora vivo di Zaniolo per la sua ex squadra ecco che potrebbe così tornare in auge anche la Juventus, fermo restando le difficoltà economiche. Il fantasista classe 1999 avrebbe le caratteristiche fisiche e tecniche per tornare nei pensieri bianconeri, a caccia di talento. In ogni caso andrà trovata una quadra col Galatasaray, che vorrebbe concludere eventualmente una cessione a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto senza particolari condizioni.

Come evidenziato nei giorni scorsi resterebbe sullo sfondo anche il Milan, così come potrebbe pensarci anche il Napoli, il tutto senza dimenticare eventuali ipotesi in Premier come il West Ham, che già in passato ha fatto spesa di calciatori italiani. La voglia di tornare a casa potrebbe però prevalere, mentre la nuova avventura con Adidas non è da sottovalutare nell’economia del suo futuro.