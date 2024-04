Panchina bollente in Italia, ipotesi dimissioni. E spunta la clausola per esonerarlo

Gli ultimi risultati hanno messo ulteriormente in bilico la panchina in una stagione già nefasta che rischia una retrocessione clamorosa

La stagione calcistica sta arrivando agli sgoccioli, ma in ogni caso tantissimi verdetti devono ancora essere emessi e sono pure importanti. In Serie A, ad esempio, la lotta Champions League è a dir poco serrata, con Bologna, Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto in primis, con la possibilità di sfruttare anche il quinto. A cascata anche Europa League e Conference League restano in ballo, così come la lotta salvezza è sempre più calda.

L’Empoli ha fatto un bel balzo con la vittoria all’ultimo secondo sul Torino. Con la Salernitana già condannata, ci sono ben sette squadre che rischiano di occupare gli altri due posti che significherebbero retrocessione. Emozionante è anche la Serie B, con il Parma lanciato verso il titolo e la promozione diretta nonostante l’unico punto nelle ultime due partite che ha ridotto a 5 i punti di margine sul Como. Proprio la squadra di Fabregas sta costruendo l’impresa, ma c’è ancora da lottare per la Serie A senza dover passare dai pericolosissimi playoff. Per la seconda piazza se la giocano ancora Cremonese e Venezia, poi le altre staccate come Catanzaro, Palermo, Brescia e la Samp di Pirlo che si è risollevata alla grande. Anche in cadetteria, però, la lotta salvezza è da brividi, con piazze di assoluto prestigio come il Bari.

Bari nel baratro, Iachini trema: la verità su esonero, dimissioni e clausola

I Galletti sono stati a una manciata di secondi dalla Serie A lo scorso anno, ma quest’anno non solo non si sono ripetuti ma ora rischiano pure di cadere nel baratro. Tolto il Lecco praticamente retrocesso, Cosenza, Ascoli, Ternana, Feralpisalò e Spezia sono tutte coinvolte insieme proprio al Bari. Che deve evitare anche i playout dopo una stagione nefasta, ma è ora a pari punti con Cosenza e Spezia in piena zona rossa.

L’arrivo di Iachini sembrava aver dato nuova linfa, ma dopo i 6 punti nelle prime due partite, la nuova discesa con soli 2 punti nelle altre sette gare. Numeri che hanno imposto delle riflessioni alla società, che secondo ‘pianetabari.com’, nelle ore successive al ko con la Cremonese avrebbe pensato a un nuovo ribaltone in panchina (sarebbe il terzo esonero stagionale). Poi la decisione di proseguire con Beppe Iachini, arrivato a febbraio, fino al termine della stagione. A meno che la tremenda serie negativa prosegua ancora. Una situazione particolare anche per lo stesso tecnico marchigiano, che non avrebbe mai preso in considerazione delle eventuali dimissioni. Oltre a questo, le indiscrezioni parlano però di una clausola di risoluzione automatica col mister nel caso di una disgraziata retrocessione del Bari in C.