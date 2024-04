Napoli, vittoria in rimonta: Calzona esulta con Politano e Zielinski | HIGHLIGHTS

Il Napoli si è imposto in rimonta contro il Monza: gli azzurri hanno vinto grazie alle prodezze dei suoi attaccanti, all’appello manca salo Kvara

Il Napoli tiene viva la possibilità di qualificarsi in Europa. La Champions League continua a rimanere lontana, ma la matematica non condanna ancora la squadra di Calzona, che oggi ha battuto in rimonta il Monza.

In Brianza a passare in vantaggio sono gli uomini idi Palladino, con un colpo di testa perfetto di Djuric, che sfrutta al meglio un assist dell’ex Zerbin. Il primo tempo va così in archivio con gli azzurri sotto e contestati dai tifosi presenti.

Monza-Napoli, ripresa super: gli azzurri sono ancora vivi

Nella ripresa, però, cambia tutto e nel giro di sei minuti, il Napoli ribalta il risultato: prima ci pensa Osimhen, che vola in cielo per battere Di Gregorio, poi con due eurogol di Politano e Zielinski si porta avanti per 3 a 1.

Ma il match, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, non è finito: segna ancora la squadra di Palladino con Colpani; gli azzurri però, rispondono subito con Raspadori, appena entrato. Con questo risultato, il Napoli sale al settimo posto in classifica, a 48 punti, lasciando alle spalle la Lazio e allungando proprio sul Monza (42 pt.), oltre che su Torino e Fiorentina (due partite in meno).

Monza-Napoli 2-4: 9’ Djuric, 62’ Colpani; 55’ Osimhen, 57’ Politano, 61’ Zielinski, 68’ Raspadori

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 79, Milan 68, Juventus* 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta** 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa* 35, Lecce 29, Udinese* e Empoli 28, Verona* 27, Cagliari* 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno

**due partite in meno