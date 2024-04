La zampata di Gatti per blindare il terzo posto: Juventus di misura sulla Fiorentina | HIGHLIGHTS

La Juventus vince di misura sulla Fiorentina e conquista tre punti preziosi in chiave terzo posto

Un gol di Federico Gatti permette alla Juventus di battere la Fiorentina nel posticipo domenicale della 31esima giornata di campionato.



Juventus (LaPresse) – Calciomercato.it

Bastano 6′ alla Juventus per trovare il gol, ma la gioia di Weston McKennie viene cancellata dall’arbitro per evidente posizione di fuorigioco del centrocampista statunitense che a tu per tu con Terracciano non aveva sbagliato. Passano altri sei minuti e la Juventus si vede annullare un altro gol: questa volta è Vlahovic a trovare il gol in acrobazia dopo una traversa colpita da Gatti su cross di Kostic. Gol annullato per un tocco involontario di Bremer, pescato in posizione di offside.

Al 21′ la Juventus trova il gol del vantaggio: la firma è di Federico Gatti che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Kostic approfitta della respinta del palo sullo stacco di testa di Bremer per insaccare la sfera in rete. E al 34′ la squadra di Massimiliano Allegri si vede annullare il terzo gol della serata, nuovamente a Vlahovic, per fuorigioco di McKennie che aveva servito il centravanti serbo.

Juventus-Fiorentina: highlights, tabellino e classifica

Nella ripresa Fiorentina più ordinata e propositiva, anche se per vedere la prima vera occasione da rete bisogna aspettare il 74′, quando Nico Gonzalez lascia partire un mancino dal limite dell’area di rigore che tocca la traversa dopo la deviazione decisiva di Szczesny. Altra occasione ghiotta per i viola all’84’ con Beltran il cui tiro sbatte sul compagno di squadra Nzola permettendo a Szczesny di far sua la sfera.

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0

21′ Gatti

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 79, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Udinese* e Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15. *una partita in meno

