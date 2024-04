Viola fa volare il Cagliari, Atalanta Ko: Genoa vittorioso in rimonta | HIGHLIGHTS

Epilogo pazzesco nelle sfide delle 18 di questa domenica di Serie A. Il Cagliari batte l’Atalanta mentre il Genoa rimonta a Verona

La 31/a giornata di Serie A passa attraverso le sfide delle ore 18. Confronto con ambizioni ben differenti quello tra Cagliari e Atalanta, terminata con l’epilogo più inaspettato. In rimonta i padroni di casa hanno infatti collezionato tre punti pesantissimi in ottica salvezza.

2-1 di rimonta che è anche il risultato con il quale il Genoa ha superato il Verona in trasferta, lasciando la squadra di Baroni impelagata in una complicata lotta per non retrocedere che si fa sempre più ostica dopo la vittoria odierna proprio del Cagliari. I sardi hanno infatti ribaltato l’iniziale vantaggio di Scamacca, ancora in gol da titolare, grazie alle reti di Augello e Viola, una per tempo. Il colpo di testa vincente del centrocampista dei sardi è arrivato all’88’ su assist di Luvumbo.

Di Ekuban e Gudmundsson le reti del Genoa che hanno sbancato il Bentegodi dopo il vantaggio in avvio firmato da Bonazzoli su assist di Lazovic. Tre punti che proiettano la squadra di Gilardino a quota 38.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 79, Milan 68, Juventus* 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Udinese* e Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno

**due partite in meno