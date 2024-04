DIRETTA Serie A, Juventus-Fiorentina: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Juventus ospita la Fiorentina a Torino nel posticipo domenicale valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra le due squadre uscite vincitrici delle semifinali di andata di Coppa Italia che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Tornati al successo martedì in coppa, i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono fare altrettanto anche in campionato dopo le sconfitte esterne subite contro Napoli e Lazio, inframezzate dai pareggi casalinghi contro Atalanta e Genoa. L’obiettivo è di centrare i tre punti per non rischiare di rimettere in gioco la qualificazione alla prossima Champions dopo aver lottato per lo scudetto fino allo scontro diretto con l’Inter. Discorso simile per i viola di Vincenzo Italiano, reduci dal ko interno contro il Milan, che hanno bisogno di un risultato positivo per restare in corsa per un posto per le prossime coppe europee e prepararsi al meglio alla partita di Conference League di giovedì contro il Viktoria Plzen. La gara sarà visibile in tv così come in streaming su pc, smartphone e tablet in diretta soltanto su Dazn. All’andata la Juve espugnò Firenze con il risultato di 1-0 grazie al gol siglato da Miretti. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Fiorentina live in tempo reale.

Probabili Formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling jr; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: