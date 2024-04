Allegri e il gap dall’Inter: “Ora dobbiamo fare solo una cosa”. Problema per Chiesa

Gatti e Szczesny rilanciano la Juventus in campionato: le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina

La Juventus torna a vincere e lo fa ancora di corto muso nel posticipo della 31° giornata di Serie A contro la Fiorentina.

All’Allianz Stadium Gatti e le parate di Szczesny fanno tirare un bel sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri, che dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio ritorna a correre anche in campionato. Tre punti di platino per la ‘Vecchia Signora’ nella corsa a un piazzamento per la prossima Champions League: “Nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto meno bene, contro una squadra tecnica e di qualità come la Fiorentina. Potevamo subire anche il pareggio, però quando c’è questo spirito in campo le cose ti vanno anche bene – esordisce Allegri in conferenza stampa – In campo ci sono anche gli avversari, nel primo tempo avevamo speso tanto e Szczesny ha fatto una parata strepitosa”. Il tecnico bianconero esalta il portiere polacco: “È un portiere straordinario, è cresciuto molto, forse perché sta diventando vecchio… In campo è decisivo, mentre fuori parla poco e bene“.

Juventus-Fiorentina, Allegri svela: “Chiesa non stava benissimo”

La Juventus, in attesa dell’impegno della capolista Inter, è sprofondata a -17 dalla vetta della classifica e adesso i bianconeri sono lontani anche dal secondo posto occupato dal Milan.

Allegri risponde alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul divario dalle altre big: “Cosa serve per colmare il gap da Inter e Milan? Adesso dobbiamo arrivare in fondo e centrare gli obiettivi dove siamo in corsa, ovvero la Champions e la Coppa Italia. Finita la stagione, poi, faremo tutte le valutazioni che servono“. Allegri commenta anche la prestazione di Vlahovic e Chiesa, con il duo d’attacco ancora a secco contro la loro ex squadra: “È solo una coincidenza, Dusan aveva anche segnato ma il VAR glielo ha tolto perché con una gamba McKennie era in fuorigioco. Chiesa invece non stava benissimo, aveva un problema al quadricipite“. Infine, Allegri replica un po’ seccato su Locatelli che ha giocato solo 21 palloni stasera: “Vorrà dire che lavoreremo per fargliene toccare di più”.