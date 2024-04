Adicosp risponde ad Adise: “Marchio Nazionale Direttori Sportivi registrato da oltre un anno”

Adiscop risponde ad Adise. Ecco il comunicato dell’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi

“Apprendiamo con sdegno la nota di Adise nella quale, discreditando Adicosp, prende le distanze dall’evento di domani dove ci sarĂ l’esordio della NAZIONALE ITALIANA DEI DIRETTORI SPORTIVI a Roma in una partita di beneficenza. Adicosp in tal senso si riserva la facoltĂ di adire gli Organi Competenti a tutela della propria immagine”.

Inizia così la nota dell’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi, che risponde così  alla presa di posizione di Adise, che nelle scorse ore aveva scritto: “Apprendiamo dalla comunicazione social di un evento sportivo che vedrebbe scendere in campo una NAZIONALE DIRETTORI SPORTIVI. Quest’Associazione che dal 1976 rappresenta la categoria dei Direttori Sportivi, unica ufficialmente riconosciuta dalla FIGC, precisa che non è stata informata e minimamente coinvolta in tale iniziativa riconducibile esclusivamente all’Adicosp e, pertanto, prende le distanze dalla stessa. Auspica, inoltre, che venga utilizzata per la stessa altra denominazione meno equivoca, non essendo espressione dell’intera componente dirigenziale, ma di una rappresentativa dell’associazione Adicosp”.

Adicosp così risponde ad Adise aggiungendo, nell proprio comunicato, “come da piĂą di un anno ha depositato e registrato il logo ed il marchio della suddetta Nazionale al preposto Ufficio Marchi e Brevetti e pertanto è in possesso di regolare autorizzazione a fregiarsi di tale denominazione. Si conferma che non tutti i colleghi direttori e collaboratori che domani scenderanno in campo sono iscritti a Adicosp e dai nostri comunicati si evince che la partecipazione è aperta a tutti. Adise ha avuto circa 50 anni per costituirla e organizzarla e solo ora rivendica la titolaritĂ facendo riferimento a partite che non sono state svolte sotto l’egida della Nazionale dei Direttori Sportivi”.

“Adicosp  – conclude il comunicato – rinnova l’invito ad Adise a lottare insieme affinchĂ© la figura del Direttore Sportivo sia sempre piĂą tutelata. Entrambi rappresentiamo la stessa categoria. In Serie A non c’è accordo collettivo, in Serie B è scaduto ed in Lega Pro è in prorogatio. C’è da tutelare le centinaia di colleghe e colleghi che lavorano nei Dilettanti e che hanno sottoscritto contratti sportivi senza aver ancora il relativo Accordo Collettivo con la LND. Questi sono i punti sui quali Adicosp sta lavorando e per i quali ha invitato i vertici di Adise ad andare insieme sui tavoli ufficiali”.