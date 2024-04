Roma-Lazio, sbattuto di nuovo in panchina: si delinea la formazione

Questa sera, alle 18, si giocherà l’atteso derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la trentunesima giornata di Serie A

L’attesa sta per finire: tra poche ore scenderanno, finalmente, in campo la Roma e la Lazio per l’importantissimo derby della Capitale, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi, guidati in panchina dalla bandiera Daniele De Rossi, si presentano con la migliore formazione possibile e puntano a tenere a debita distanza le squadre che inseguono il quinto posto, piazzamento che potrebbe valere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti dell’allenatore Igor Tudor, dopo aver battuto all’esordio in campionato la Juventus di Massimiliano Allegri, sono stati sconfitti sempre dai bianconeri nell’andata delle semifinali di Coppa Italia pochi giorni fa. E, per quanto riguarda la formazione, il croato potrebbe tenere fuori ancora Luis Alberto, cosa già successa contro i torinesi all’esordio. “Ieri è stata provata una formazione dove c’erano Kamada e Isaksen dietro Immobile – le parole del giornalista Luigi Salomone a Ci sono ancora molti dubbi, ma la sensazione è che sarà questa la linea avanzata. Anche se, francamente, non escludo sorprese”. Ancora un po’ e tutte le matassa saranno dipanate.