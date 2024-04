Lo vogliono da anni: il Milan lo prende dal Real Madrid

Il Milan potrebbe centrare un colpo sensazionale dal Real Madrid: era un obiettivo dei rossoneri già anni fa

Il Milan è cresciuto tantissimo sul campo, tanto da poter sperare un percorso di pregio in Europa League, dove è alle porte il derby italiano contro la Roma, e anche di mettere un po’ di pressione sull’Inter per lo scudetto, nonostante l’importante vantaggio conquistato in classifica dai cugini.

Per la prossima stagione, con la conferma di Stefano Pioli sempre più vicina, i rossoneri stanno già iniziando a programmare il calciomercato e potrebbe cambiare diversi titolari. Non bisogna pensare solo ai grandi colpi che potrebbero arrivare nel capoluogo lombardo e cambiare ulteriormente la squadra, ma anche ad affari minori, che potrebbero comunque rinforzare la rosa, impegnata sia in campionato, sia in Champions League e con un calendario che, visto il nuovo format della massima competizione europea, sarà sempre più fitto.

Il Milan torna su Ceballos: era un obiettivo fin da giovanissimo

Dani Ceballos è agli sgoccioli della sua esperienza al Real Madrid. Con la maglia dei Blancos non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria, anzi è stato chiamato in causa solo in alcune occasioni e mai con le stigmate del titolare.

A 27 anni ha necessità di vivere un’esperienza da protagonista e le sue qualità tecniche non sono in dubbio. Il suo contratto con le Merengues è in scadenza a giugno 2027, ma dopo aver totalizzato solo il tre per cento di partite da titolare nella Liga, è chiaro che per lui da quelli parti non c’è spazio.

Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, già tanti club si sono messi in fila per acquistarlo in Spagna, tra cui anche il Betis, ma il Milan potrebbe irrompere e portarlo a Milano, senza un costo tanto alto, un colpo che era in canna già diversi anni fa. Quando era giovanissimo, a soli 18 anni e con le selezioni giovanili spagnole il centrocampista si metteva in evidenza, Ceballos era entrato nel mirino dei rossoneri. Ora la storia potrebbe ripetersi e con molte più possibilità di riuscita.