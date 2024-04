La Lazio lo strappa alla Roma: lo pagano pochissimo

La Lazio è pronta a strappare un calciatore alla Roma: il costo è veramente basso e potrebbe essere molto utile a Igor Tudor

La Lazio sfiderà tra pochi minuti la Roma nel sentitissimo derby di Roma, l’evento che blocca la Capitale in un soleggiato sabato di Primavera, con le condizioni ideali per giocare a calcio. La speranza dei tifosi, rivalità e scontri a parte, è di vedere una partita dal grande valore tecnico, tattico e agonistico, magari con qualche gol in più rispetto agli ultimi match che hanno visto le due squadre fronteggiarsi.

La sfida, però, molto presto potrebbe spostarsi dal campo al calciomercato. Con l’addio di Maurizio Sarri e l’arrivo di Igor Tudor, sono cambiate anche le esigenze per il club biancoceleste che, a prescindere dal modulo, ha in campo un difensore centrale in più e un terzino in meno.

Proprio per questa ragione, Claudio Lotito potrebbe accontentare il tecnico croato con l’arrivo di un nuovo centrale che magari non richiederà gran parte del budget, ma comunque aiuterebbe numericamente l’allenatore. Uno dei profili che potrebbe interessare la società è stato per lungo tempo nella lista della Roma, ma ora potrebbe esserci un clamoroso sorpasso.

La Lazio va su Doekhi: è stato per lungo tempo nel mirino della Roma

Al contrario, con l’addio di Daniele De Rossi, i giallorossi non hanno necessità di altri innesti nel cuore della difesa, per cui Danilho Doekhi non sembra per nulla una priorità. Secondo quanto riporta ‘Kicker’, era una pista concreta per i capitolini, ma ora non è più così.

Potrebbe puntarci, invece, la Lazio e, visto il contratto in scadenza a giugno 2025, il suo arrivo potrebbe verificarsi per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro. Dalla sua l’olandese ha una fisicità straripante che potrebbe utilizzare sia nel cuore della retroguardia, sia come braccetto di destra.

Insomma, potrebbe fare da vice-Romagnoli o svolgere al meglio il ruolo ora occupato da Casale, con qualità nell’impostazione e con capacità di avanzare palla al piede. In questa stagione sfortunata per l’Union Berlino, ha giocato 17 partite in Bundesliga e realizzato due gol. Grazie all’aiuto e agli schemi di Tudor, il 25enne potrebbe anche aumentare il suo rendimento.