Incidente d’auto per Gianni Petrucci, ricoverato al San Camillo

Incidente stradale per il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, trasportato all’ospedale San Camillo

Incidente stradale per Gianni Petrucci: il presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma.

L’incidente è avvenuto lungo le strade di Valmontone, con Petrucci che era alla guida della sua auto, su cui viaggiava insieme alla moglie. L’auto è finita in una scarpata. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato all’incidente. Petrucci, 78 anni, è stato trasportato al San Camillo di Roma in condizioni che sono apparse gravi e sottoposto a una tac alla testa. La moglie è stata invece portata al Policlinico Tor Vergata.