HIGHLIGHTS | A De Rossi basta Mancini: Lazio ko, il derby è della Roma

Tre punti pesanti per i giallorossi, ora a -2 dal Bologna domani impegnato in casa del Frosinone. Seconda sconfitta in tre partite per Tudor

La Roma si aggiudica il derby e si porta a soli due punti dal quarto posto occupato dal Bologna.

A De Rossi, per lui prima stracittadina vinta da allenatore, basta il gol di testa realizzato da Mancini allo scadere del primo tempo per avere la meglio su Tudor, alla seconda sconfitta in tre partite da tecnico di una Lazio che ha sprecato con Immobile nel primo tempo, non riuscendo mai davvero a pungere – fatta eccezione per la rete di Kamada annullata per fuorigioco dello stesso nipponico – nel secondo tempo. Minuti finali compresi, dove una gara soporifera e bloccata ha avuto qualche sussulto con le scintille tra Dybala e Guendouzi.

Alla fine festeggiano i giallorossi, giovedì attesi da un’altra partitissima, quella contro il Milan valevole per l’andata dei quarti di Europa League.

TABELLINO

ROMA-LAZIO 1-0

42′ Mancini (R)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 68*, Juventus 59, Bologna 57, Roma* 55, Atalanta** 50, Lazio* 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29*, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo* 25, Salernitana* 15