DIRETTA Serie A, Derby Roma-Lazio | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Seconda, e attesissima, sfida del sabato, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A: derby Roma-Lazio

Dopo la gara del venerdì Salernitana-Sassuolo e quella di oggi tra Milan e Lecce, il sentitissimo Derby della Capitale Roma-Lazio è la seconda sfida del sabato, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Daniele De Rossi, arrivano a questo importantissimo appuntamento in ottica piazzamento alla prossima edizione della Champions League dopo il deludente pareggio di Lecce contro la squadra di Luca Gotti. Adesso il quarto posto, occupato dalla rivelazione Bologna di Thiago Motta, è distante cinque lunghezze. Di contro, i biancocelesti del nuovo allenatore Igor Tudor sono reduci dalla sconfitta per 2-0 in casa della Juventus di Massimiliano Allegri nell’andata delle semifinali della Coppa Italia, mentre nel turno precedente di campionato hanno battuto sempre i bianconeri in casa con un gol di Adam Marusic allo scadere. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI DERBY ROMA-LAZIO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan* 68, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta** 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce* 29, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo* 25, Salernitana* 15

*una partita in più

**una partita in meno