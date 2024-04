Campionato stravolto, penalizzazione UFFICIALE in Italia

Penalizzazione e spettro retrocessione per la squadra lombarda. E’ auravo il comunicato ufficiale del Tribunale Federale Territoriale

Si complica ulteriormente la posizione in classifica del club lombardo. Il Tribunale Federale Territoriale ha, infatti, deciso di sanzionarlo con un punto di penalizzazione nella stagione in corso.

Il Dubino, penultimo in Prima Categoria, Girone C, è stato sanzionato, inoltre, con una multa e con l’inibizione del Presidente Fabio Colturri e del Dirigente Alessandro Tavasci per due mesi e venti giorni.

Tali provvedimenti ci sono stati in seguito al deferimento della Procura Federale, arrivato dopo aver “omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Abele Ambrosini nonché averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata della società U.S. Dubino alla gara U.S. Dubino – U.S. Chiavennese”, dello scorso 17 settembre 2023.

La squadra si trova adesso a 18 punti, a sette lunghezze dal terzultimo posto. I playout, per non retrocedere in Seconda Categoria, verosimilmente, dunque, verranno giocati da peggiore