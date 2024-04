Arriva Conte, c’è l’annuncio: così è più vicino

Il futuro di Antonio Conte resta un argomento centrale per il mercato di Serie A. Un annuncio lo ‘avvicina’ al Napoli

Il finale di stagione si avvicina, e i risultati delle prossime otto giornate andranno a determinare la classifica finale in Serie A. Una graduatoria che darà anche indicazioni in ottica calciomercato, soprattutto per le squadre che lottano per andare in Champions.

Un obiettivo tecnico ed economico che influisce inevitabilmente anche sulle ambizioni dei club in sede di calciomercato. Una lotta però dalla quale sembra ormai quasi fuori il Napoli campione d’Italia, che la prossima estate dovrà rifondare largamente il progetto tecnico, a partire dal nuovo allenatore che raccoglierà l’eredità di Calzona.

Tra i candidati c’è Vincenzo Italiano, al netto del profilo affascinante di Antonio Conte. Proprio quest’ultimo è un nome che da tempo è al centro delle voci, per gli azzurri ma non solo.

Calciomercato Napoli, un annuncio avvicina Conte

Conte è a caccia di una nuova esperienza dopo quella vissuta al Tottenham in Premier League, e il ritorno in Serie A resta ipotesi percorribile con Napoli e Juventus spesso associate al suo nome.

A proposito di un eventuale futuro azzurro a ‘Radio Marte’ nel corso di ‘Marte Sport Live’ è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Per la panchina del Napoli prenderei Antonio Conte perché ha esperienza ed è un vincente. So che De Laurentiis sta insistendo e, se lo sta facendo, vuol dire che uno spiraglio per convincerlo c’è. Certo, Conte vuole restare vicino casa per questioni familiari e Napoli non è dietro l’angolo, ma se rimane in Italia, in fondo, con un’ora di volo arriva dai suoi cari”.

Padovan evidenzia poi quali possono essere i problemi relativi a Conte al Napoli, sottolineando però come De Laurentiis abbia ancora la fiducia dalla sua parte essendo il presidente dell’ultimo scudetto. Il giornalista ha quindi aggiunto: “Un Napoli ottavo renderebbe più facile o più difficile un arrivo di Conte? Anche la Juventus era ottava, dopo la gestione Delneri… Per Conte, peggio va questo Napoli e, paradossalmente, meglio è: è una questione di aspettative che avrebbe l’ambiente. Non sarebbe contento di un Napoli senza coppe, ma è anche vero che le coppe sono sempre state il suo tallone d’Achille”.