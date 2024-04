Pioli conferma il forfait di Thiaw: “Ecco quanto starà fuori”, poi avvisa su Bennacer

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani a San Siro, affronterà il Lecce per la trentunesima giornata di Serie A. Un match da vincere per blindare ancor di più la zona Champions League.

I rossoneri dovranno farlo senza Ruben Loftus-Cheek, che sarà assente per squalifica, ma in avanti c’è abbondanza e il tecnico rossonero ha diverse opzioni.

Una di queste è quella di schierare Leao, Pulisic e Chukwueze dietro la punta:”E’ una possibilità quella di vederli insieme ma vedremo”. Una possibilità che va presa in considerazione anche per via dell’ottimo momento del nigeriano: “Abbiamo visto i dati degli ultimi tre match e abbiamo riscontrato che sono superiori a quelli di quando era al Villarreal, sono molto felice di come si stia comportando”.

Chi rischia di non essere in campo dal primo minuto è invece Bennacer, che ha vissuto una settimana travagliata: “Ismaël può giocare trequartista, è vero, ma ha avuto un po’ di influenza, vediamo cosa deciderò di fare”. Non è da escludere, però, che alla fine giochino Musah, Adli insieme a Reijnders.

L’olandese è stato uno dei migliori in campo contro la Fiorentina, posizionandosi spesso sulla sinistra per associarsi con Leao: “Tijjani ha giocato spesso lì – afferma il mister, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Ma è chiaro che la sua posizione dipende dall’uscita del terzino. Con tre giocatori così tecnici e con così tanta capacità di movimento (l’olandese con Leao e Theo Hernandez, ndr.) è possibile creare situazioni pericolose. Poi cerchiamo di sfruttare le caratteristiche. Loro hanno i giusti equilibri lavorando sia con che senza palla”..

Milan-Lecce, Pioli: “Leao in condizioni eccellenti”

Il Milan è dunque pronto a scendere in campo contro la Roma, con la formazione migliore. Stefano Pioli deve, però, fare i conti con l’assenza di Thiaw: “Ha questa infiammazione che gli crea problemi, a livello precauzionale non ci sarà domani, ma c’è la grande speranza di riaverlo contro la Roma”, ha affermato il mister.

Il Milan inevitabilmente si affiderà al suo giocatore migliore, Leao: “Arriviamo nel momento più importante con Rafa in condizioni eccellenti, fisiche e mentali. Sono contento di lui. Jovic? Ha qualità, credo ancora in questo. Si è fatto trovare pronto, ma può fare di più. Futuro Camarda? Non sono io a dover rispondere a queste domande”.”

Arriva, infine, una battuta sulla Premier League. Stefano Pioli non crede ci sia così tanta differenza con la Serie A: “La Premier è un campionato molto intenso e tecnico, sicuramente di altissimo livello. Onestamente non credo che la Serie A sia distante dal livello della Premier malgrado gli investimenti che club e società possono permettersi sono inferiori a quelli inglesi”.