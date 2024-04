Cadavere ritrovato e incubo serial killer: sigilli in casa United

Sono stati ritrovati dei resti umani nei pressi del centro sportivo del Manchester United. La polizia indaga per omicidio

Macabra scoperta a Manchester, nei pressi del centro sportivo dello United, dove si allena anche l’Academy del club.

Nelle scorse ore – come scrive The Telegraph – sono stati ritrovati dei resti umani avvolti nella plastica. Dopo che il patologo ha confermato che si trattasse effettivamente di parti di un cadavere, è stata così avviata un’indagine per omicidio. La scoperta è stata fatta  precisamente nella giornata di giovedì, nel pomeriggio, nel bosco di Kersal Dale, nel Salford.

L’area, che è vicina alla struttura The Cliff, dove i Red Devils si allenano, è stata così sigillata. Al momento non si registrano arresti. La scoperta – conclude l’articolo de The Telegraph – arriva pochi giorni dopo l’apertura di un’indagine per omicidio nel sud di Londra dopo la scoperta di alcuni resti umani in un parco pubblico a Croydon. Un dettaglio che porta a pensare che si stia pensando anche ad un serial killer, ma è certamente presto per dirlo. Nei prossimi giorni ne capiremo di più