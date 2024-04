UFFICIALE il deferimento, arriva la squalifica

Comunicato ufficiale della Figc, che comunicato il deferimento per due squadre. Ora può davvero cambiare la classifica: il punto della situazione

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un possibile terremoto nel campionato italiano, con l’esclusione del club davvero possibile. Il caso è legato dal mancato pagamento degli emolumenti, con i calciatori che hanno reso pubblico il non aver ricevuto gli stipendi di febbraio e marzo.

Nelle scorse ore sono così arrivate novità importanti in merito al Brindisi. La Procura Federale – come si può leggere sul sito ufficiale della FIGC – ha, infatti, deferito l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del Brindisi, Mariachiara Rispoli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023”.

Di conseguenza, “la società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore”. Deferimento, com si può leggere, è scattato anche per l’Alessandria, altra squadra di Serie C, ma del Girone A. Non è da escludere adesso che arrivino delle squalifiche per i club, con dei punti di penalizzazione in classifica.