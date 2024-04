Terremoto nel campionato italiano, esclusione o penalizzazione: classifica ribaltata

Terremoto possibile nel campionato italiano: esclusione dal torneo con la classifica che sarebbe totalmente da riscrivere

Potrebbe esserci un vero e proprio terremoto nel campionato italiano: l’esclusione del club, nonostante siamo ormai verso la fine della stagione, potrebbe avere conseguenze importanti sulla classifica che andrebbe completamente riscritta.

Il campionato di Serie C, girone C, segue con apprensione il caso Brindisi che potrebbe portare ad una clamorosa esclusione del club dal torneo con la classifica che andrebbe a quel punto riscritta, togliendo alle squadre che fin qui hanno già affrontato i pugliesi i punti conquistati.

Il caso nasce dal mancato pagamento degli emolumenti con i calciatori che con un comunicato hanno raccontato di non aver ricevuto gli stipendi di febbraio e marzo. Una irregolarità non nuova visto che lo stesso Brindisi è stato già penalizzato di quattro punti sempre per mancati pagamenti. Da giorni si susseguono voci su una possibile esclusione della società dal campionato: la formazione pugliese è attualmente ultima con appena 18 punti e altre quatto partite da disputare.

Serie C, penalizzazione o esclusione: il caso Brindisi

Su questa vicenda è intervento anche l’avvocato Fabrizio Carbone che ha lasciato intendere sui social come la soluzione drastica del caso, con l’espulsione appunto del Brindisi, non è attualmente da prendere in considerazione.

Questo perché, stando a quanto appreso dal legale, la società avrebbe pagato in ritardo una parate degli stipendi e non avrebbe saltato in maniera totale i pagamenti. Se davvero le cose stessero in questo modo, allora per il Brindisi ci sarebbe un’altra penalizzazione da scontare, ma non l’esclusione.

Una ipotesi che consentirebbe di concludere il torneo di Serie C senza grossi scossoni come invece l’avrebbe la fuoriuscita del club pugliese. Resta da vedere quel che farà la giustizia sportiva e come si chiuderà la vicenda.