Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 4 aprile 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Zirkzee, sì al Milan”. Semifinale Coppa Italia: carica Fiorentina. Ancora in taglio basso: Più Juve con Dusan, ha numeri da leader. Ora Vlahovic vuole il primo trofeo. E il mercato dell’Inter: pronto il tesoretto per Gudmundsson.

L’apertura del Corriere dello Sport dedicata a Vlahovic: “Mai più senza”. È il booster di Allegri: raddoppia punti e medie. Il mercato con “Inter, idea Beukema se sfuma Buongiorno”. E ancora: “Napoli, la lista di Manna: subito sfida per Sudakov”. In taglio alto “La Mandragata” con la vittoria della Fiorentina in Coppa Italia e infine l’incrocio in chiave derby: “De Rossi e Tudor, strane cose”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 4 aprile 2024

La prima pagina di As: “Rubiales accoralado” relativo all’arresto che ha scosso il mondo del calcio spagnolo. Apertura in merito anche da parte del quotidiano Sport: “Rubiales se entrega”.