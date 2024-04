Milan-Inter, sfida totale sul mercato: Marotta prepara un nuovo sgarbo

Le ultime su Milan e Inter in vista del prossimo calciomercato: diversi obiettivi sono comuni, l’estate è pronta ad infiammarsi

Sarà un calciomercato caldo che vivremo in estate, con Milan e Inter inevitabilmente protagoniste, grazie ai soldi della Champions. Per i nerazzurri, la qualificazione è ormai ufficiale, ma per i rossoneri manca davvero poco.

Beppe Marotta, come è sua abitudine ormai da qualche anno, si è mosso già con largo anticipo, piazzando i primi due colpi in entrata, Zielinski e Taremi, ovviamente a parametro zero. Ma l’Inter non si fermerà , avendo l’obiettivo di rendere la rosa più competitiva per stare al top anche a livello europeo.

Sono così tanti i nomi sul taccuino dei nerazzurri e in queste ore sta sempre più prendendo piede l’idea Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino è il nome giusto per il dopo Francesco Acerbi, ma l’italiano è da tempo un obiettivo del Milan, che a gennaio ha provato ad acquistarlo. Il muro di Urbano Cairo, che voleva ben 50 milioni di euro, è risultato però invalicabile.

In estate ci sarà più tempo per trattare, ma solo con l’inserimento di alcune contropartite tecniche si potrà raggiungere un accordo. Attenzione così ai profili di Lorenzo Colombo e Jan-Carlo Simic, che piacciono al Torino, per quanto riguarda la sponda rossonera. Non mancano i nomi giusti in casa nerazzurra: da Valentin Carboni ad Arnautovic.

Inter vs Milan, non solo Buongiorno: attenzione all’attaccante

Proprio la possibile partenza dell’attaccante austriaco, oltre a quella di Alexis Sanchez, sta portando l’Inter a valutare l’acquisto di un altro centravanti.

Nel calciomercato di oggi, poi, non si può certo dare per scontato la permanenza di Lautaro Martinez, che non ha ancora rinnovato, nonostante l’ottimismo di Marotta. Ecco perché si seguono profili importanti per il reparto offensivo.

Attenzione soprattutto a Jonathan David, che può rappresentare un’occasione di mercato, visto il contratto in scadenza nel 2025. Un attaccante da tempo nel mirino del Milan, che però non lo considera una prima scelta. In cima alla lista desideri c’è infatti Joshua Zirkzee, che piace ai nerazzurri, ma un tentativo verrebbe fatto solo in caso di una cessione pesante. Anche Sesko e Gimenez sono due giocatori che interessano ad entrambe le squadre di Milano, ma al momento niente di concreto.