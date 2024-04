Blitz della GdF nella sede del club, arrestato il proprietario

Maxi frode ai danni dell’Unione Europea sul Pnrr: è questa l’accusa nei confronti del patron del club, che adesso rischia il fallimento

Nuovo blitz della Guardia di Finanza. All’alba di oggi, giovedì 4 aprile, la GdF si è recata nella sede del Club, arrestando il patron della società di calcio.

E’ successo nelle prime ore della giornata, in via dello Stadio, nella sede della Us Pistoiese: Maurizio De Simone, garante dimissionario del trust arancione, che di fatto è il proprietario dei toscani, stando a quanto scrive Il Tirreno, è accusato di essere coinvolto in una maxi frode ai danni dell’Unione Europea sul Pnrr.

La Procura di Pistoia, inoltre, gli contesterebbe anche reati fallimentari e false fatture. Per lo storico club che nel 2021 ha compiuto 100 anni e che milita in Serie D, il rischio fallimento appare sempre più concreto