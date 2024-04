Tre ufficialità (meno una): l’Inter spende 48 milioni | CM.IT

L’Inter dovrà mettere a bilancio tre acquisti ufficiali il prossimo 30 giugno: spesa da quasi 50 milioni di euro per il club nerazzurro

In attesa dello scudetto e della seconda stella, l’Inter ha già tagliato un primo traguardo a otto giornate dal termine del campionato: l’accesso matematico alla prossima Champions League.

Un’edizione con tante novità a partire dal formato e con guadagni più corposi per le partecipanti. Il club nerazzurro con l’accesso alla ‘Super Champions’ si è già assicurato oltre 50 milioni di euro e altrettanti ne arriveranno dalla partecipazione al nuovo Mondiale per Club nell’estate 2025. Un bel bottino per dare ulteriore respiro alle casse della proprietà, continuando nel trend positivo dell’ultimo anno e con la ‘Beneamata’ che punta a dimezzare il passivo da 85 milioni di euro dello scorso giugno. Intanto l’Inter dovrà registrare diverse spese a bilancio al termine di questo esercizio e non ci riferiamo ai parametri zero Zielinski e Taremi che verranno ufficializzati a partire dal prossimo luglio.

Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic: triplo riscatto in casa Inter

Parliamo dei tre riscatti materializzatesi nel 2024, ultimo tra questi con protagonista Carlos Augusto. Operazione da circa 13 milioni di euro tra prestito e obbligo, dopo l’affare sviluppato ad agosto con il Monza.

L’acquisizione a titolo definitivo del nazionale brasiliano era legata alla qualificazione in Europa della compagine allenata da Simone Inzaghi. Chi resterà certamente alla corte del tecnico nerazzurro è anche Frattesi, riscattato dal sodalizio di Viale della Liberazione alla prima presenza in campionato (nella trasferta di Lecce, ndr) per un esborso di 27 milioni che vanno ad aggiungersi ai 6 già incassati dal Sassuolo. Per il nazionale azzurro e Carlos Augusto un contratto fino al 2028: il primo da quasi 3 milioni all’anno, poco più di 2 milioni invece l’ex Monza.

Accordo invece fino al 2025 per Arnautovic, con l’obbligo di riscatto a 8 milioni di euro dal Bologna effettivo dopo la vittoria in casa della Roma e che era legato al primo punto conquistato dai nerazzurri in campionato nel mese di febbraio. Il futuro ad Appiano Gentile dell’austriaco resta però incerto, considerando una stagione sotto le aspettative e un ingaggio lordo da 4 milioni a stagione. I riscatti di Frattesi, Arnautovic e Carlos Augusto, al quale andranno aggiunti ulteriori bonus che scatteranno al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra, costeranno 48 milioni di euro alle casse di Zhang alla chiusura del bilancio il prossimo 30 giugno.

Rimane complicata invece – come appreso da Calciomercato.it – la conferma di Audero, con il duo Marotta-Ausilio che sta vagliando altri profili alle spalle di Sommer. L’Inter al momento non è orientata a versare alla Sampdoria i 7 milioni pattuiti per il cartellino del portiere di scuola Juve, ma la situazione potrebbe cambiare se i blucerchiati dovessero aprire a un importante sconto.