Napoli, anche Di Lorenzo in bilico: destinazione shock per tornare a vincere

Non c’è pace nel mondo Napoli quest’anno. Dubbi persino sul futuro di un uomo simbolo come il capitano Giovanni Di Lorenzo

La stagione da incubo del Napoli non sembra proprio avere fine. I campioni d’Italia uscenti non sono mai entrati in lotta per la difesa del titolo, e dopo aver già salutato anche le coppe, sembrano ora anche troppo distanti dalla zona Champions per pensare di poter impensierire la concorrenza ad otto giornate dalla conclusione.

L’obiettivo europeo era il minimo sindacale per il club di De Laurentiis che è incappato in un’annata totalmente da dimenticare sotto ogni punto di vista. Calciomercato bocciato su tutta la linea ed una gestione post scudetto che ha fatto storcere il naso a molti, portando troppo rapidamente la squadra campione d’Italia lontana dai lidi della scorsa indimenticabile annata.

L’ultimo ko interno contro l’Atalanta ha allontanato ancora di più le timide e residue speranze di una qualificazione alla prossima Champions che sarebbe vitale sia dal punto di vista economico che da quello delle ambizioni. E proprio queste ultime rischiano di essere l’ago della bilancia anche per il futuro di alcuni big. Oltre ai soliti Osimhen e Kvaratskhelia, ora finisce sotto i riflettori anche il destino di capitan Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli, dubbi sul futuro di Di Lorenzo: doppio assalto dalla Premier League

Secondo quanto evidenziato da ‘Il Mattino’ sarebbe in bilico anche Di Lorenzo, tentato da Manchester United e Aston Villa che hanno iniziato a sondare il terreno intorno al capitano azzurro.

Stando alla stessa fonte, a sorpresa, i club inglesi avrebbero anche trovato l’eventuale disponibilità a discutere del suo futuro. Al difensore partenopeo non sarebbe piaciuta la gestione post Spalletti in quanto vorrebbe un progetto vincente. Un nodo questo delle ambizioni del Napoli che resta centrale anche ai fini del futuro di Di Lorenzo che presto dovrebbe chiedere un incontro a De Laurentiis per capirne le reali intenzioni.

Le idee e le ambizioni di vittorie del club potrebbero quindi determinare il futuro del capitano, ben più di soldi e contratti. Il tutto considerando anche il prossimo allenatore che arriverà in estate.