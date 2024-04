Fiorentina-Atalanta, si accendono gli animi: diverbio sotto gli occhi di tutti

In vantaggio grazie al sigillo di Mandragora, la Fiorentina sta provando a gestire i ritmi dell’incontro. La tensione è palpabile: un episodio non è parso inosservato

Grazie ad una prestazione fin qui molto solida, nella quale ha abbinato quantità e qualità, la Fiorentina sta conducendo le operazioni al cospetto dell’Atalanta grazie alla splendida rete messa a segno da Mandragora.

Dopo un primo tempo vibrante ma quasi a senso unico, la contesa si è accesa in modo importante nella ripresa. A cavallo dell’ora di gioco, ad esempio, c’è stato un contatto Holm-Kouame, che ha alimentato la rabbia dell’attaccante viola. Rifiutando il cinque dell’avversario, Kouame ha lamentato di aver subito un colpo, rispondendo in modo piuttosto piccato alle richieste di spiegazione dell’ex Spezia. Ne è nato un rapido battibecco, scemato a stretto giro di posta. Il gioco è poi proseguito con una punizione a favore dei Viola, non capitalizzata dai padroni di casa. Da segnalare però il contatto piuttosto acceso tra Holm e Kouame, come manifestazione piuttosto concreta dell’importanza della posta in gioco in una sfida comunque assolutamente corretta.