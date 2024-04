DIRETTA Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo la vittoria della Juve sulla Lazio, per la seconda semifinale della Coppa Italia si affrontano Fiorentina e Atalanta

Seconda semifinale di andata della Coppa Italia, dopo la vittoria di ieri della Juventus di Massimiliano Allegri contro la Lazio di Igor Tudor per 2-0 (gol di Chiesa e Vlahovic), tra la Fiorentina e l’Atalanta.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero prossimo allenatore del Napoli insieme a Giovanni Manna direttore sportivo, in arrivo dalla Juventus, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna, 2-1 il risultato finale, contro il Milan di Stefano Pioli. Per arrivare, invece, alla semifinale della coppa Nazionale, i viola hanno eliminato il Parma di Fabio Pecchia, capolista in Serie B, e il sorprendente Bologna di Thiago Motta. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore di Gian Piero Gasperini arrivano a questa importantissima sfida dopo aver pesantemente battuto il Napoli campione d’Italia in carica al ‘Maradona’ con un rotondo 3-0: il quinto posto, occupato dalla Roma di Daniele De Rossi, è distante solo due punti e con una partita da recuperare. I bergamaschi, per approdare in semifinale, hanno buttato fuori il Sassuolo e il Milan nei turni precedenti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ATALANTA

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman.

ARBITRO: Maurizio Mariani